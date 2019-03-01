В Воронеже охранник бил покупателя и садился на него верхом
Дикое происшествие случилось в магазине одной из крупных торговых сетей на улице Чапаева. Охранник повалил мужчину на пол, хватал за шею, садился на него верхом, не давал вставать. И все это на глазах женщин, которые утверждают, что посетитель магазина ничем такого отношения не заслужил.
- Мужчина никого не трогал, - заявляют свидетельницы.
Предыстория конфликта такова: мужчина увидел, что сотрудница магазина обвиняла в воровстве и грубо разговаривала с женщиной. И сделал замечание. При этом мужчина включил режим видеосъемки на телефоне. После чего его и стал «прессовать» охранник.
Вызвали полицию, стражи порядки приняли от мужчины заявление о незначительных физических травмах и причиненных ему моральных страданиях.
- По факту инцидента организована проверка. Наши сотрудники разбираются в обстоятельствах ЧП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU