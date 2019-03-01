В Воронеже охранник бил покупателя и садился на него верхом

СЕГОДНЯ 10:41 2019-03-01T10:51:02+03:00

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Дикое происшествие случилось в магазине одной из крупных торговых сетей на улице Чапаева. Охранник повалил мужчину на пол, хватал за шею, садился на него верхом, не давал вставать. И все это на глазах женщин, которые утверждают, что посетитель магазина ничем такого отношения не заслужил.

- Мужчина никого не трогал, - заявляют свидетельницы.

Предыстория конфликта такова: мужчина увидел, что сотрудница магазина обвиняла в воровстве и грубо разговаривала с женщиной. И сделал замечание. При этом мужчина включил режим видеосъемки на телефоне. После чего его и стал «прессовать» охранник.

Вызвали полицию, стражи порядки приняли от мужчины заявление о незначительных физических травмах и причиненных ему моральных страданиях.

- По факту инцидента организована проверка. Наши сотрудники разбираются в обстоятельствах ЧП, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU