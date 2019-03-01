Статистики: средняя зарплата в Воронежской области - 31 266 рублей

СЕГОДНЯ 09:44 2019-03-01T09:44:45+03:00

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Воронежстат предоставил любопытные данные по зарплате и безработице.

В ведомстве подсчитали, что средняя зарплата воронежцев достигла 31 266 рублей. Это на 10,8 процента больше, чем в декабре 2018 года. При этом, если учитывать инфляцию, рост будет поменьше – 8,1%.

В то же время выросло и число безработных – в январе 2019 года, по офици-альным данным их стало 10,8 тысяч. Что на 4,6 процента больше, чем ровно год назад, и на 6,3% - чем в декабре 2018 года.

При этом цены на товары и услуги подросли по сравнению с январем прошлого года на 5,4 процента, а с декабрем 2018-го – на 1 процент. Промтовары год назад стояли на 10,2 процента дешевле. А вот по сравнению с декабрем 2018 года они не подорожали совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU