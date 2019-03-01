В первые весенние выходные в Воронеже будет царит зима

СЕГОДНЯ 09:15 2019-03-01T09:22:25+03:00

На улицах вновь будет снежное месиво. Фото: из архива «КП»

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Далеко не весенние выходные обещают воронежские синоптики. По их данным, в ближайшие выходные ожидаются морозы, пусть и небольшие. Хотя в ночь на воскресенье похолодает сильно.

- Март в нашей области – по большому счету еще зимний месяц, - говорит руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. – В это время года погода крайне неустойчива - один циклон сменяет другой. Поэтому долгосрочные прогнозы давать трудно. Впрочем, совсем уж сильных морозов, скорее всего, уже не будет.

В субботу, 2 марта, подует северо-западный ветер, синоптики обещают и днем, и ночью снег и -2 градуса при пасмурной погоде.

Ночью в воскресенье, 3 марта, западный ветер может принести резкое похолодание - до -13 градусов. Днем временами будет выглядывать солнце, а столбик термометра поднимется до -4.

В понедельник, 4 марта, ночью пойдет снег при -5 градусах. Днем он не прекратится, но юго-западный ветер принесет температуру около нуля.

В ночь на вторник, 5 марта, снег будет перемежаться дождем при 0 градусов. Днем периодически сквозь это влажное месиво будет проглядывать солнышко, и потеплеет до +3.

ИСТОЧНИК KP.RU