Воронежцы возмутились новым запрещающим знаком у областной детской больницы
Вдоль стены медучреждения теперь нельзя оставить машину [фото]
Знак любопытно смотрится на фоне огромных сугробов.Фото: Аварии | ДТП | Воронежа.
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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» разместили пост с фотографией нового знака, запрещающего останавливать и парковаться у стены областной детской клинической больницы № 2 - точнее на расстоянии ближе 20 метров. Медучреждение располагается на улице 45 Стрелковой Дивизии, 64. Впрочем, припарковаться там сейчас при всем желании нельзя – все завалено снегом.
- Интересно, когда снег сойдет, знак уберут или так и останется? Правда, он никого все равно не останавливает от стоянки-остановки, - выражает свое мнение автор поста.
ИСТОЧНИК KP.RU