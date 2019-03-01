Воронежцы возмутились новым запрещающим знаком у областной детской больницы

СЕГОДНЯ 08:45 2019-03-01T08:45:18+03:00

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» разместили пост с фотографией нового знака, запрещающего останавливать и парковаться у стены областной детской клинической больницы № 2 - точнее на расстоянии ближе 20 метров. Медучреждение располагается на улице 45 Стрелковой Дивизии, 64. Впрочем, припарковаться там сейчас при всем желании нельзя – все завалено снегом.

- Интересно, когда снег сойдет, знак уберут или так и останется? Правда, он никого все равно не останавливает от стоянки-остановки, - выражает свое мнение автор поста.

ИСТОЧНИК KP.RU