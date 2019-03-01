Обнаженная воронежская блогерша собрала 141 тысячу лайков

СЕГОДНЯ 08:17 2019-03-01T08:17:42+03:00

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Эротическое фото воронежской блогерши Алины Левды, размещенное в ее Инстаграме @botanovna, собрало 141 тысячу лайков. А все потому, что девушка не просто продемонстрировала свою красоту, слегка прикрывшись листьями экзотического растения, а еще и сопроводила ее целым опусом о прелестях жизни в Таиланде. В чем-то, кстати, поучительным:

Азия - это слияние с природой, это релакс, это отрыв от всего привычного! Это свежие фрукты на завтрак, обед и ужин, это острая пища, которая обнажает все твои рецепторы, это не приукрашенная реальность и быт местных жителей! Это другой мир, где все просто!

Именно в Тае меня накрывает такой волной искренности, «настоящести»! Тут я улыбаюсь больше, потому что улыбка здесь - часть генетического кода, и невозможно не излучать ее. Улыбаются все, никто никуда не спешит, люди счастливы жить моментом и радоваться тому, что есть сегодня! Это же так просто! При этом здесь живет не самое богатое население, но их богатство в другом... Они не зациклены на своих неудачах и материальном положении, живут одним днем без капли нервов - я так не умею, но есть, чему поучиться! Может, это климат так влияет? Хочу верить, что не только он!

Отбрасываю все барьеры на минуту, прикрывшись листьями и любимыми украшениями, шлю вам эти вибрации через экран - ловите их! Наслаждайтесь! Жизнь прекрасна!

ИСТОЧНИК KP.RU