На Платоновфест в Воронеж приедет музыкант из ЮАР

СЕГОДНЯ 07:16 2019-03-01T07:40:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Дирекция Платоновского фестиваля объявила третьего участника программы фестиваля «Музыка мира» в Белом колодце. Компанию белорусской инди-группе Naviband и певице с Фарерских островов Eivør составит харизматичный певец Мэнни Уолтерс со своими музыкантами. Они впервые выступят в России.

Мэнни Уолтерс - молодой певец и автор песен из Кейптауна (ЮАР), чья музыка соединяет во едино ритм-энд-блюз, рок и соул.

Мэнни выпустил свой первый EP Anecdotes в 2015, а в 2018 - полноформатный альбом Dark Halo. Сам артист описывает свою музыку как смесь «электронного ритм-энд-блюза и альтернативного соула». Он обладает врожденной музыкальностью, действительно редкой по своей точности и глубине.

Формируясь как музыкант под влиянием Ричи Хейвенса, Принса, Стиви Уандера, Марвина Гэя, Трейси Чэпмен, Кертиса Мэйфилда и Ленни Кравица, Мэнни Уолтерс демонстрирует умеренно интеллектуальный лиризм и страстную душевную энергию.

Концерт пройдет 8 июня в меловом карьере «Белого колодца».

ИСТОЧНИК KP.RU