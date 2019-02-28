Воронежского водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный свет

СЕГОДНЯ 20:13 2019-02-28T20:13:59+03:00

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Появившееся на днях в интернете видео привлекло внимание воронежских сотрудников ГИБДД. 27 февраля примерно в 10.15 водитель маршрутного микроавтобуса нарушил правила дорожного движения. На своем автомобиле «Газель» в Новоусманском районе он повернул налево, когда горел запрещающий сигнал светофора.

- Выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 33-летний житель Воронежа. Он привлечен к административной ответственности по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и ему назначен штраф в размере тысячи рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если Вы стали свидетелем нарушения ПДД, сообщите об этом в дежурную часть по телефонам 269-61-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU