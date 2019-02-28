Воронежского водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный свет
Появившееся на днях в интернете видео привлекло внимание воронежских сотрудников ГИБДД. 27 февраля примерно в 10.15 водитель маршрутного микроавтобуса нарушил правила дорожного движения. На своем автомобиле «Газель» в Новоусманском районе он повернул налево, когда горел запрещающий сигнал светофора.
- Выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 33-летний житель Воронежа. Он привлечен к административной ответственности по статье «Проезд на запрещающий сигнал светофора» и ему назначен штраф в размере тысячи рублей, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, если Вы стали свидетелем нарушения ПДД, сообщите об этом в дежурную часть по телефонам 269-61-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU