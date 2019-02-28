2019-02-28T20:07:47+03:00
Происшествия

В Воронеже на Северном мосту перевернулась Hyundai Sonata

Как сообщают очевидцы, водители не пострадали
Олег ИВАНОВ
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Фото: Аварии | ДТП | ВоронежаФото: Аварии | ДТП | Воронежа
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В Воронеже на Северном мосту 28 февраля примерно в 18:00 перевернулся автомобиль Hyundai Sonata. Седан оказался на прямо на середине дороги. По предварительным данным, иномарка столкнулась с кроссовером Subaru Forester. К счастью, никто из участников аварии не пострадал. На месте аварии моментально образовалась пробка. Однако на данный момент ситуация нормализовалась.

Напомним, в Воронежской области за прошедшие сутки зарегистрировано 150 ДТП, из них в областном центре – 110, на федеральных трассах – 10, в районах области – 30. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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