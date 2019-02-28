2019-02-28T19:32:24+03:00
Общество

В Воронеже на строительство и ремонт тротуаров выделят 59 миллионов рублей

В ближайшее время будут объявлены торги
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В городе должно появиться много новых пешеходных дорожекВ городе должно появиться много новых пешеходных дорожекФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В 2019 году в Воронеже в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на строительство и ремонт тротуаров будет выделено 59 миллионов рублей. Это практически в три раза больше, чем в прошлом году. В 2017-ом было потрачено только 20 млн. В ближайшее время будут объявлены торги.

В городе должно появиться много новых пешеходных дорожек: в Советском районе тротуары построят на улицах Южно-Моравской, Свободы, проспекте Патриотов; в Железнодорожном районе тротуары – на улицах Лермонтова, Боровской, Украинской, Суворова; в Коминтерновском – на улицах Машиностроителей, Новгородской, 45-й Стрелковой дивизии; в Левобережном – на улицах Иркутской, Баррикадной и у некоторых школ и детских садов; в Ленинском – на улицах Челюскинцев и 5 Декабря и т.д. Многие другие пешеходные дорожки будут отремонтированы, обязательно с устройством пандусов там, где их недоставало.

– Сейчас многие муниципалитеты реализуют концепцию «Умного города». Я искренне убежден, что по-настоящему умным может быть только удобный город, и прежде всего – удобный для пешеходов. Поэтому я дал указание в разы увеличить финансирование строительства тротуаров. При этом управы районов должны в этой работе всегда помнить о маломобильных горожанах – ни один новый тротуар не должен обустраиваться без специальных пандусов, – заявил мэр Вадим Кстенин.

За счет целевых программах могут быть привлечены дополнительные средства из вышестоящих бюджетов. В результате такой работы новые тротуары появятся и в Малышево на улице Октябрьской - в рамках областной госпрограммы «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления». 28 февраля объявлены торги на выполнение этих работ с максимальной ценой контракта в 4,7 млн рублей. Аукцион состоится 25 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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