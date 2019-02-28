2019-02-28T19:10:26+03:00
Общество

В Воронеже на шесть часов перекроют участок улицы Солнечной

В это время там будут чистить канализацию
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 марта в течение шести часов будет закрыт для движения участок улицы Солнечной. Как объяснили 28 февраля в пресс-службе мэрии, это связано с необходимостью провести аварийные работы по прочистке канализации.

Так, все нужные работы специалисты будут выполнять в первый день весны с 10:00 до 16:00. Соответственно в это время и будет закрыто движение по участку от Брянского проезда до улицы 45-й Стрелковой дивизии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежского водителя маршрутки оштрафовали за проезд на красный свет
В Воронеже на Северном мосту перевернулась Hyundai Sonata
В Воронеже на строительство и ремонт тротуаров выделят 59 миллионов рублей
В Воронежской области пенсионера загрызла его собака
В Воронеже руководители Калачеевского хлебокомбината за махинации на 26 миллионов получили условные сроки
Воронежский Центр медицины катастроф арендовал на год вертолет за 63,8 млн рублей
В Ленинском районе Воронежа за три года в пять раз сократили нелегальную торговлю
На консервацию воронежской Ротонды требуется около 19 миллионов рублей
На случай паводка в Воронежской области подготовили более 100 резервных источников электроснабжения
Женщина на «Ауди Q5», устроившая ДТП с двумя автомобилями в Воронеже, могла быть пьяна
В Воронежской области женщина на предложение интима ответила ударом арматурой
Сливочное масло «Вкуснотеево» стало лауреатом национальной премии «Здоровое питание»
В Воронеже эвакуировали многоэтажку из-за подозрения на утечку газа
Большую Воронежскую экотропу благоустроят уже в этом году
В Воронежской области готовятся к промышленной революции
За неделю двое воронежцев обращались к медикам после падения наледи
Один из пострадавших в перевернувшемся на воронежской трассе микроавтобусе находится в травматологии