В Воронеже на шесть часов перекроют участок улицы Солнечной
В это время там будут чистить канализацию
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1 марта в течение шести часов будет закрыт для движения участок улицы Солнечной. Как объяснили 28 февраля в пресс-службе мэрии, это связано с необходимостью провести аварийные работы по прочистке канализации.
Так, все нужные работы специалисты будут выполнять в первый день весны с 10:00 до 16:00. Соответственно в это время и будет закрыто движение по участку от Брянского проезда до улицы 45-й Стрелковой дивизии.
ИСТОЧНИК KP.RU