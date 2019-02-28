2019-02-28T18:33:49+03:00
Происшествия

В Воронежской области пенсионера загрызла его собака

ЧП случилось в Верхней Хаве
Юрий КОЗЛОВ
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С собакой нужно обращаться осторожно.С собакой нужно обращаться осторожно.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В селе Верхняя Хава в доме на улице Покровской нашли мертвого 79-летнего мужчину. Тело обнаружили в ванной. Местные жители полагают, что пенсионера закусала до смерти его же собака.

У погибшего мужчины были травмы на руках и ногах. Скорее всего, была задета артерия, и пенсионер умер от потери крови. Он жил один, впрочем, пожилого человека часто навещали сын и невестка, живущие неподалеку от его дома. Сейчас пес находится под присмотром ветеринарам, которым предстоит установить, есть ли у собаки бешенство.

– Наши сотрудники проводят доследственную проверку. Они осмотрели места происшествия, опросили родственников погибшего мужчины. Для установления точной причины смерти пенсионера назначили судмедэкспертизу. Следователи продолжают выяснять обстоятельства ЧП, – рассказала Елена Мануковская, старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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