2019-02-28T18:45:07+03:00
Происшествия

В Воронеже руководители Калачеевского хлебокомбината за махинации на 26 миллионов получили условные сроки

Еще они заплатят штраф – каждый по 250 тысяч рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Суд решил не давать начальникам хлебокомбината реальный срок.Суд решил не давать начальникам хлебокомбината реальный срок.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Центральном районном суде вынесли приговор фактическому собственнику ООО «Комбинат хлебопродуктов Калачеевский» (ООО «КХПК») и финансовому директору этого предприятия. Оба они живут в Воронеже.

По данным следствия, в 2015 и 2016 годах эти должностные лица вместе с генеральным директором и учредителем, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц и их печати, делали махинации, направленные на незаконное возмещение налога на добавленную стоимость. Подготовив липовые документы, они подали декларации, по которым получили право получить более 26 миллионов рублей. С января 2015-го по 6 декабря 2016 года начальники эти деньги получили.

Год назад генеральный директор предприятия получил четыре года условно. Теперь настала очередь двух его подельников. Оба, и генеральный директор, и учредитель получили по три года условно с тем же испытательным сроком. Кроме того, каждый из них должен заплатить по 250 тысяч рублей штрафа. Собственник завода до суда вернул 26 миллионов. А учредителя хлебокомбината ищут до сих пор. А само предприятие находится в стадии банкротства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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