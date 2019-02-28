Воронежский Центр медицины катастроф арендовал на год вертолет за 63,8 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:08 2019-02-28T18:08:38+03:00

В 2018 году они помощь удалось оказать 271 человеку

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26 февраля Центр медицины катастроф заключил с ООО «ЗМТ-Логистик» контракт на 63,8 млн рублей. Компания будет выполнять плановые и экстренные перелеты по Воронежской области и в другие регионы.

- Количество летных часов по новому контракту увеличено с 550 до 600. Также медики при необходимости смогут использовать резервный вертолет, - отметили в региональном департаменте здравоохранения.

К слову, 27 февраля многофункциональный вертолет легкого класса EurocopterEC 135 T2+, оснащенный оборудованием для оказания медпомощи на борту, заступил на первое в этом году дежурство. За 2018 год специалисты центра медицины катастроф осуществили более 260 вылетов и оказали помощь 271 человеку.

ИСТОЧНИК KP.RU