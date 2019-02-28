2019-02-28T18:14:35+03:00
Общество

В Ленинском районе Воронежа за три года в пять раз сократили нелегальную торговлю

Чиновники дважды в день обходят места скопления лоточников
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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В управе Ленинского района подвели итоги трех лет борьбы с незаконной уличной торговлей с лотков. Результаты показали успехи планомерной работы – количество лоточников и мест их скопления за это время сократилось в пять раз.

- Потенциальные очаги незаконной торговли управе известны. Дважды в день, начиная с 7.30 утра, сотрудники отдела посещают их, - рассказали в управе района. – Беседуют с продавцами, предлагают переместится на официальные ярмарки и в присутствии сотрудников полиции изымают товар.

За нарушения предпринимателей регулярно наказывают штрафами. Так, в 2018 году сотрудники управы составили 211 административных протоколов по статье «Торговля в неустановленных местах». Сумма наложенных штрафов составила 596 тысяч рублей, а сумма взысканных - более 110 тысяч рублей.

В ходе борьбы с лоточниками чиновники выявляют и другие нарушения. Например, у лица, организовавшего несанкционированную торговлю, выявлено отсутствие регистрации. По решению суда его выдворили за пределы России. В другой раз сотрудники управы обнаружили у гражданина поддельный паспорт. Нарушителя передали полиции.

В 2018 году таким образом ликвидированы 14 точек реализации и изъяты различные товары: 2,3 тонны овощей и фруктов, 1,5 тысячи единиц промышленных товаров, 105 елок и 44 единицы торгового оборудования – столов и весов.

Для более эффективной борьбы с несанкционированной торговлей решено выступить с инициативой привлечения к рейдам сотрудников других ведомств - Роспотребнадзора, Россельхознадзора, УФССП, УФНС. А также разработать законодательную инициативу, предусматривающую право сотрудников органов местного самоуправления на изъятие товаров у продавцов - нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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