На консервацию воронежской Ротонды требуется около 19 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:48 2019-02-28T17:56:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершить работы по консервации Ротонды планировали к маю 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 28 февраля депутат Государственной думы Евгений Ревенко сообщили в социальных сетях, что активная фаза работ начнется летом.

- Сегодня ровно год, как нами было объявлено о планах консервации этого уникального объекта. Наша задача - сохранить руинированный памятник, который стал символом и живым свидетелем страшных боев за Воронеж. Позади сбор средств на экспертизу и подготовку проектно-сметной документации, - отметил Евгений Ревенко.

Работы по экспертизе и документации уже завершены. Депутат объявил о начале второго этапа реализации проекта и назвал общую стоимость работ по консервации и благоустройству прилегающей территории – это 18,7 млн.руб. По словам Евгения Ревенко, губернатор Александр Гусев подтвердил готовность выделить эти средства из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU