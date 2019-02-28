2019-02-28T17:56:55+03:00
Общество

На консервацию воронежской Ротонды требуется около 19 миллионов рублей

По словам Евгения Ревенко, губернатор подтвердил готовность выделить средства
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Работы по экспертизе и документации уже завершеныРаботы по экспертизе и документации уже завершеныФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Завершить работы по консервации Ротонды планировали к маю 2020 года, к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 28 февраля депутат Государственной думы Евгений Ревенко сообщили в социальных сетях, что активная фаза работ начнется летом.

- Сегодня ровно год, как нами было объявлено о планах консервации этого уникального объекта. Наша задача - сохранить руинированный памятник, который стал символом и живым свидетелем страшных боев за Воронеж. Позади сбор средств на экспертизу и подготовку проектно-сметной документации, - отметил Евгений Ревенко.

Работы по экспертизе и документации уже завершены. Депутат объявил о начале второго этапа реализации проекта и назвал общую стоимость работ по консервации и благоустройству прилегающей территории – это 18,7 млн.руб. По словам Евгения Ревенко, губернатор Александр Гусев подтвердил готовность выделить эти средства из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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