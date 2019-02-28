На случай паводка в Воронежской области подготовили более 100 резервных источников электроснабжения

СЕГОДНЯ 17:24 2019-02-28T17:24:59+03:00

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В зонах подтопления, а также на участках ледохода в Воронежской области могут оказаться порядка 149 участков линий электропередачи (ЛЭП). Это линии, которые пересекают реки и проходят по их поймам. Сейчас специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» ведут подготовку энергообъектов к весеннему половодью.

В прошлом году массовое таяние снега спровоцировало подъем уровня воды в реках, в результате чего в зоне подтопления оказались дома, а также ряд энергообъектов в Калачеевском, Новоусманском, Аннинском и Бобровском районах.

Сейчас рабочие проводят очистку от снега территорий подстанций, чтобы исключить угрозу затопления оборудования и коммуникаций. Разработаны схемы заездов аварийно-восстановительных бригад. Также проработаны варианты доставки техники, материалов и оборудования в случае ликвидации возможных повреждений в период половодья.

Для выполнения аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций Воронежэнерго готово привлечь 179 бригад в составе свыше 900 человек и более 300 единиц техники.

- Для организации временной подачи электроэнергии потребителям в случае проведения аварийно-восстановительных работ может быть задействовано более 100 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью порядка 2,3 МВт, - сообщили в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

ИСТОЧНИК KP.RU