2019-02-28T16:59:54+03:00
Происшествия

Женщина на «Ауди Q5», устроившая ДТП с двумя автомобилями в Воронеже, могла быть пьяна

Ее отправили в медучреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшегоСотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшегоФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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27 февраля примерно в 19.00 на улице Сакко и Ванцетти столкнулись три машины. Водитель автомобиля «Ауди Q5», 42-летняя жительница Воронежа, ехала в направлении улицы Степана Разина. Однако женщина совершила неудачный маневр. Она выехала на встречную полосу и лоб в лоб столкнулась с ехавшим на встречу автомобилем «Шкода Фабиа» под управлением 59-летнего воронежца.

После этого автомобиль «Ауди Q5» столкнулся еще и с «Тойотой Камри», за рулем котороый был 45-летний местный житель.

- В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Водитель автомобиля «Шкода Фабиа» и его пассажир, 51-летняя жительница Воронежа, с телесными повреждениями доставлены в медучреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

А вот водитель автомобиля «Ауди Q5» была направлена в медучреждение для проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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