2019-02-28T16:49:29+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина на предложение интима ответила ударом арматурой

А потом добила бывшего сожителя ногами
Юрий КОЗЛОВ
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Следователи вместе с полицейскими продолжают выяснять обстоятельства преступления.Следователи вместе с полицейскими продолжают выяснять обстоятельства преступления.Фото: Иван ПЕТРОВ
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20 февраля на улице Советской села Лиски Лискинского района 36-летняя женщина пришла в гости к 33-летнему бывшему сожителю. Посидели, выпили, мужчина стал уговаривать гостью снова быть с ним. Это предложение просто взбесило разгоряченную алкоголем женщину. Она схватила кусок металлической арматуры и ударила им опостылевшего «бывшего» по голове. А потом несколько раз пнула уже упавшего мужчину. И ушла. Била женщина настолько сильно, что ее бывший сожитель вскоре скончался.

Труп обнаружили только 22 февраля. Женщина сразу попала под подозрение. Ее задержали, она признала свою вину и подтвердила свои показания во время следственного эксперимента.

- Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрошены свидетели. наши сотрудники вместе с полицейскими продолжают выяснять обстоятельства преступления, – рассказал заместитель руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Алексей Токарев. – Женщина будет отвечать в суде по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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