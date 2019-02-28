В Воронеже эвакуировали многоэтажку из-за подозрения на утечку газа
45 жильцов пришлось вывести на улицу
Жильцы вскоре смогли вернуться в свои квартирыФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Днем 28 февраля в Воронеже из дома № 38 на улице Баррикадная эвакуировали 45 человек. Жильцов пришлось вывести из-за подозрения на утечку газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.
Сперва тревогу поднял один из жильцов дома, испугавшийся задымления. Оказалось, что в подвале многоэтажки произошло короткое замыкание. Спасатели заподозрили, что к тому же могла произойти утечка газа. Людей из квартир быстро отправили на улицу.
К счастью, утечка газа не подтвердилась. Дом обследовали не только спасатели, но и сотрудники коммунальных служб. Жильцы вскоре смогли вернуться в свои квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU