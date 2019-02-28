В Воронеже эвакуировали многоэтажку из-за подозрения на утечку газа

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-28T15:52:45+03:00

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Днем 28 февраля в Воронеже из дома № 38 на улице Баррикадная эвакуировали 45 человек. Жильцов пришлось вывести из-за подозрения на утечку газа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Сперва тревогу поднял один из жильцов дома, испугавшийся задымления. Оказалось, что в подвале многоэтажки произошло короткое замыкание. Спасатели заподозрили, что к тому же могла произойти утечка газа. Людей из квартир быстро отправили на улицу.

К счастью, утечка газа не подтвердилась. Дом обследовали не только спасатели, но и сотрудники коммунальных служб. Жильцы вскоре смогли вернуться в свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU