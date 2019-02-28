2019-02-28T15:42:25+03:00
Общество

В Воронежской области готовятся к промышленной революции

Ее обеспечит система мер господдержки, специализированные территории и приток инвестиций
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На Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Александр Гусев заявил, что в течение последних 10 лет в Воронежской области наблюдается рост важнейшего экономического показателя - инвестиционной активности:

- Мы за 10 лет приросли в объемах годовых инвестиций в три раза. В конце прошлого года в объемах внутреннего регионального продукта мы перешагнули один триллион рублей. Поэтому с точки зрения инвестирования у нас все достаточно хорошо. Но мы перед собой, в соответствии с нашей стратегией, ставим задачу увеличить инвестиции за следующие 15 лет еще в три раза. И в три раза увеличить ВРП, то есть до трех триллионов рублей. Безусловно, к уже действующим многим механизмам нужны дополнительные рычаги, которые нам бы позволили этого достичь, - сказал он в ходе панельной дискуссии «Перезагрузка» инструментов развития территорий».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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