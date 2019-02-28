За неделю двое воронежцев обращались к медикам после падения наледи

СЕГОДНЯ 15:32 2019-02-28T15:32:34+03:00

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С 21 по 27 февраля с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 3535 человек. Из них 2447 – в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Из-за гололеда пострадали 1487 жителей области. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, однако госпитализация понадобилась в 11% случаев.

Медики также оказали помощь двум пациентам после падений обледенений, госпитализация им не понадобилась. Также зарегистрировано пять случаев обморожений и три случая переохлаждений.

ИСТОЧНИК KP.RU