За неделю двое воронежцев обращались к медикам после падения наледи
А от гололеда пострадало 1487 жителей области
Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторноФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 21 по 27 февраля с травмами различного характера в медучреждения Воронежской области обратились 3535 человек. Из них 2447 – в Воронеже. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Из-за гололеда пострадали 1487 жителей области. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, однако госпитализация понадобилась в 11% случаев.
Медики также оказали помощь двум пациентам после падений обледенений, госпитализация им не понадобилась. Также зарегистрировано пять случаев обморожений и три случая переохлаждений.
ИСТОЧНИК KP.RU