2019-02-28T15:49:06+03:00
Общество

Большую Воронежскую экотропу благоустроят уже в этом году

Общественники заручились поддержкой губернатора в этом вопросе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото из группы "Большая Воронежская экологическая тропа" в "ВК"фото из группы "Большая Воронежская экологическая тропа" в "ВК"
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Общественники обсудили с губернатором области планы по благоустройству Большой Воронежской экологической тропы. Автор проекта Алексей Саниев представил главе региона рабочий проект экологического маршрута, рассказал о его реализации и помощи волонтеров. Александр Гусев поддержал начинание общественников и их желание провести в этом году благоустройство маршрута.

В частности, планируется провести субботники, создать на всем протяжении тропы комфортные и безопасные условия для туристов, а также установить информационные стенды.

- Наконец-то проявилось будущее проекта предложенного Алексеем Саниевым ещё губернатору Алексею Гордееву семь лет назад, - сообщили авторы проекта. - Александром Гусевым дан старт профильным департаментам, идти в ногу с общественностью по пути реализации народной инициативы создания в регионе природно-рекреационного объекта.

Пройти по обновленной тропе воронежцы смогут уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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