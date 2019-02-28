2019-02-28T15:19:20+03:00
Происшествия

Один из пострадавших в перевернувшемся на воронежской трассе микроавтобусе находится в травматологии

Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести
Олег ИВАНОВ
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Мы уже писали, что 27 февраля в 00.07 на трассе «Курск-Саратов» перевернулся микроавтобусом «Хендай Старекс». В момент ДТП в салоне автобуса, помимо водителя, находились семь взрослых пассажиров. Изначально в приемное отделение Борисоглебской районной больницы были доставлены трое пострадавших.

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, одного пациента госпитализировали в отделение травматологии и ортопедии. Сейчас медики оценивают его состояние как средней степени тяжести. Еще двоим пострадавшим госпитализация в итоге не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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