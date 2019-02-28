В Воронеже на мужчину сорвалась ледяная глыба

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-28T14:59:12+03:00

В последнее время от упавшей наледи страдает все больше горожан Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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28 февраля в 12:41 вновь воронежцев пострадал от сорвавшейся с крыши ледяной глыбы. На этот раз наледь упала на мужчину с дома №95 на проспекте Труда. Очевидцы сразу же позвонили медикам.

- Бригада скорой медицинской помощи прибыла на место в течение 10 минут. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь. От госпитализации мужчина отказался, - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Напомним, 17 февраля наледь сорвалась с карниза дома №90а по улице 20-летия Октября и попала по голове девушке лет 18-ти. В итоге ей потребовалось лечение в травматологическом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU