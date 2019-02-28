В воронежской маршрутке поймали карманника

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-28T14:58:54+03:00

Теперь щипача отрабатывают на причастность к другим кражам в автобусах Фото: из архива «КП»

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В одной из маршруток Воронежа 27 февраля при попытке кражи с поличным задержали карманника. 44-летний мужчина, пользуясь невнимательностью своего попутчика, попытался вытащить у него из кармана куртки мобильный телефон. Когда злоумышленник попытался скрыться, его задержали полицейские.

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «кража» и теперь отрабатывают подозреваемого на причастность в аналогичным преступлениям.

Полиция напоминает: карманниками выбирают общественный транспорт и места с большим скоплением народа - рынки, ярмарки, базары, большие магазины, вокзалы и пр. Там легко приблизиться к кошельку или мобильному телефону вплотную и легко его вытащить. Так как десятки получаемых со всех сторон толчков ослабляют чувствительность жертвы. Поэтому, не надо класть деньги (мобильный телефон и документы) в задний карман брюк. Не гарантируют сохранность кошелька, мобильного телефона и карманы на верхней одежде; не акцентируйте внимание посторонних на местонахождения ваших денежных средств и другого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU