Пенсионер из Воронежской области нашел в своем доме тело «незнакомца»

СЕГОДНЯ 14:44 2019-02-28T14:44:51+03:00

Изменить размер текста: A A

64-летний хозяин одного из домов Поворино 24 февраля разыграл настоящий спектакль перед следователями и полицейскими. Он уверял, что проснулся ночью и, обнаружив тело незнакомца, сразу же позвонил в полицию. Мужчина объяснял, что не знает погибшего мужчину и не понимает, как тот оказался в его доме. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Однако позже пенсионер признался, что сам убил приятеля. 23 февраля 57-летний местный житель был у него в гостях. Не обошлось без алкоголя. Но во время общения завязался конфликт, который закончился тем, что хозяин ударил своего оппонента несколько раз ножом в область груди и живота. Тот скончался.

- Следователем проведен осмотр места происшествия. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Дмитрий Колякин.

Теперь мужчине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU