2019-02-28T14:38:27+03:00
Общество

Пропавший в Воронеже подросток сам вернулся домой

15-летний Дмитрий не ночевал дома
Елена ФЕДЯШЕВА
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Поисковики объявили о прекращении поисков 15-летнего Дмитрия Соколова, пропавшего 27 февраля по дороге из школы домой на улице Владимира Невского. Мальчика не было дома сутки, а затем он вернулся самостоятельно. Где молодой человек провел ночь, не известно. Ранее родители сообщали, что Дмитрий никогда до этого не пропадал.

Напомним, поиски подростка были организованы добровольцами утром 28 февраля. Ориентировки на пропавшего распространили поисковики и полицейские. Однако, помощь горожан, к счастью, не потребовалась, а история закончилась хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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