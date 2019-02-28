В воронежский «Факел» перешел сербский защитник

СЕГОДНЯ 14:27 2019-02-28T14:30:19+03:00

Йосипа Пройича долго не могли заявить из-за того, что не получили все документы для оформления трансфера [фото]

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В среду, 27 февраля, заявку «Факела» пополнил 31-летний защитник Йосип Пройич теперь уже бывший игрок клуба «Напредак» из сербского города Крушевац (эта команда сейчас идет шестой в Суперлиге, там где играют такие команды как «Црвена Звезда» и «Партизан). Все документы для перехода были готовы уже давно, кроме международного трансферного сертификата. И вот наконец-то его получили. Антропометрические данные Йосипа не впечатляют – рост 174 сантиметра, вес 72 килограмма. Но это еще ни о чем не говорит – Месси еще меньше, а как играет!

Пройич так просто никого к воротам не пустит.Фото: с сайта ФК "Факел"

Напомним, 22 февраля состав «Факела» пополнили семь игроков: защитник Александр Стыцко (род. 25.07.2002 г., рост 181 см, вес 65 кг, предыдущая команда – «Факел-М»); полузащитники Магомед-Эми Джабраилов (24.03.1993, 177-72, «Йонава» (Йонава, Литва)), Иван Олейников (24.08.1998, 178-68, ЦСКА (Москва)), Сергей Русак (03.09.1993, 187-78, «Торпедо» (Минск, Беларусь)), Вадим Черный (21.06.1997, 186-82, «Волга» (Ульяновск)); нападающий Давид Аршакян (16.08.1994, 194-93, «Горица» (Велика Горица, Хорватия)).

Больше «Факел» дозаявлять никого не планирует.

ИСТОЧНИК KP.RU