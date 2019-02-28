Владимир Нетёсов: «Наращивание инвестиций – основа экономического роста региона и повышения реальных доходов воронежцев»
В список приоритетных инвестиционных проектов Воронежской области, которым будут оказаны меры господдержки, включены ещё два проекта общей стоимостью около 7 млрд рублей, сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Сегодня, в ходе очередного заседания Воронежской областной Думы, депутаты соответствующие корректировки внесены в приложение к закону «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области».
ИСТОЧНИК KP.RU