За день мошенники облапошили 12 жителей Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-28T14:03:22+03:00

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За прошедшие сутки в отделы полиции обратилось рекордное количество граждан, пострадавших от мошенников. Семерым из них неизвестные предложили начислить бонусы или разблокировать банковскую карту, трое лишились денег, переведя их за несуществующие товары, еще два жителя региона поплатились за желание получить «выгодный» кредит за предоплату.

- Накануне, в дежурную часть УМВД России по г. Воронежу обратился 47-летний житель Ленинского района, который рассказал, что перевел мошеннику через банкомат более 160 тысяч рублей под предлогом покупки емкостей для хранения азота, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. – Объявление мужчина нашел в интернете.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела. Правоохранители убедительно просят жителей города и области проявлять бдительность, не поддаваться на провокации лиц, пытающихся использовать доверчивость граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU