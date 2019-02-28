2019-02-28T13:37:09+03:00
Общество

Директор воронежской школы, уволившаяся из-за "вписки": "Работала здесь долго, было замечательно"

В ближайшие недели Анна Подгорная покинет должность
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Ночами в школе творились темные делаНочами в школе творились темные делаФото: кадр с видео
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Не утихает скандал с пьяной вечеринкой подростков в спортзале школы №36. Недавно стало известно, что "вписки" (ночные сборища) носили систематический характер (можно говорить как минимум о двух). Тем временем директор учебного заведения Анна Подгорная написала заявление об уходе по собственному желанию.

Анна Ивановна отказалась рассказать "КП", почему пришлось уволиться, и посоветовала обратиться за комментариями в управление образования. Директор ограничилась фразами: "Работала здесь долго, было замечательно, все нравилось. Нашу школу очень люблю". На вопрос о том, планирует ли она как-то участвовать в жизни учебного заведения после ухода с должности, наша собеседница также отвечать не стала.

Это увольнение - уже не первое после скандала. Сторож, который пустил школьников со спиртным в спортзал, ушел с работы сразу же после огласки.

В соцсетях многие поддерживают директора. Говорят, что она много лет посвятила сфере образования, что у нее была отличная репутация. Но точку будут ставить правоохранители. Следственный отдел по Железнодорожному району Воронежа возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». За ходом расследования следит прокуратура.

Драка во время вписки в воронежской школе № 36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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