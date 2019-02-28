Директор воронежской школы, уволившаяся из-за "вписки": "Работала здесь долго, было замечательно"

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-28T13:37:09+03:00

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Не утихает скандал с пьяной вечеринкой подростков в спортзале школы №36. Недавно стало известно, что "вписки" (ночные сборища) носили систематический характер (можно говорить как минимум о двух). Тем временем директор учебного заведения Анна Подгорная написала заявление об уходе по собственному желанию.

Анна Ивановна отказалась рассказать "КП", почему пришлось уволиться, и посоветовала обратиться за комментариями в управление образования. Директор ограничилась фразами: "Работала здесь долго, было замечательно, все нравилось. Нашу школу очень люблю". На вопрос о том, планирует ли она как-то участвовать в жизни учебного заведения после ухода с должности, наша собеседница также отвечать не стала.

Это увольнение - уже не первое после скандала. Сторож, который пустил школьников со спиртным в спортзал, ушел с работы сразу же после огласки.

В соцсетях многие поддерживают директора. Говорят, что она много лет посвятила сфере образования, что у нее была отличная репутация. Но точку будут ставить правоохранители. Следственный отдел по Железнодорожному району Воронежа возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». За ходом расследования следит прокуратура.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/694102" frameborder="0"></iframe> Драка во время вписки в воронежской школе № 36.

ИСТОЧНИК KP.RU