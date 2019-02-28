В Воронеже начальница налоговой инспекции помогла «зятю» получить 2 миллиона из бюджета

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-28T13:17:47+03:00

В итоге ей назначили лишь 1 год и 6 месяцев условно

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Полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком получила бывшая начальница межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №2 по Воронежской области. Ее признали виновной по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Следствие установило, что у начальницы есть дочь, с которой «поддерживал близкие отношения» руководитель местной коммерческой организации. Ну, как не помочь такому человеку?

Женщина использовала свои «возможности» и помогла беспрепятственно возместить НДС более чем на 2 миллиона рублей. При этом, как сообщают в региональном СУ СК РФ, были сокрыты нарушения, допущенные при формировании бухгалтерской и налоговой отчетности. То есть деньги были незаконно возмещены из бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU