Адвокат из Воронежа хотела обмануть клиента, обвиняемого в мошенничестве

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-28T12:58:53+03:00

Теперь же она сама должна защищаться

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Железнодорожный суд Воронежа признал виновной в покушении на мошенничество 36-летнюю женщину-адвоката.

Примечательно, что она должна была защищать местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Женщина напугала своего клиента, что тот может быть приговорен к реальному лишению свободы.

Конечно же, воронежец стал искать выход, и его адвокат любезно дала подсказку. Она пообещала, что сможет за «вознаграждение» обеспечить ему наказания, не связанное с лишением свободы.

Вот только при получении денег адвокат сама была задержана сотрудниками региональных СК и УФСБ.

На предварительном следствии женщина признала вину. Да и что отпираться, если есть материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ?

В итоге суд оштрафовал женщину на 250 тысяч рублей и лишил ее права заниматься адвокатской деятельностью на год. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU