Адвокат из Воронежа хотела обмануть клиента, обвиняемого в мошенничестве
Железнодорожный суд Воронежа признал виновной в покушении на мошенничество 36-летнюю женщину-адвоката.
Примечательно, что она должна была защищать местного жителя, обвиняемого в мошенничестве. Женщина напугала своего клиента, что тот может быть приговорен к реальному лишению свободы.
Конечно же, воронежец стал искать выход, и его адвокат любезно дала подсказку. Она пообещала, что сможет за «вознаграждение» обеспечить ему наказания, не связанное с лишением свободы.
Вот только при получении денег адвокат сама была задержана сотрудниками региональных СК и УФСБ.
На предварительном следствии женщина признала вину. Да и что отпираться, если есть материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ?
В итоге суд оштрафовал женщину на 250 тысяч рублей и лишил ее права заниматься адвокатской деятельностью на год. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.
ИСТОЧНИК KP.RU