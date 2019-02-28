2019-02-28T12:57:20+03:00
Общество

Владимир Нетёсов: "В Воронежской области проделана масштабная работа по решению проблем обманутых дольщиков"

Как подчеркивает председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, наш регион один из немногих субъектов в стране, где была разработана местная законодательная база, призванная решить данную проблему
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Спикер регионального парламента

27 февраля в Воронежской области с рабочей поездки побывал полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев.

Он провел в Воронеже семинар-совещание на тему «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» в регионах Центрального федерального округа», в котором принял участие и спикер регионального парламента Владимир Нетёсов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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