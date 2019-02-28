2019-02-28T12:55:42+03:00
Спорт

В Зимнем Кубке воронежской футбольной Лиги Чемпионов Бизнеса победили банкиры

Второе место у дорожников, третье – у «пивоваров»
Юрий КОЗЛОВ
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Упорная борьба шла на всех участках мини-футбольных площадок.Упорная борьба шла на всех участках мини-футбольных площадок.Фото: предоставлено организаторами.
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Прошли финальные матчи Зимнего кубка «Лиги Чемпионов Бизнеса» по мини-футболу. Победитель турнира был известен еще до последнего тура– лучшей стала команда «Сбербанка». В матче с «Нижнедевицкавтодором» у «банкиров» особой мотивации не было, и они проиграли 4:6. В итоге у «Сбербанка» осталось 18 очков. Дорожники набрали 16, они заняли второе место.

Третьими стали футболисты «Канцлера» с 13 очками в активе. «Пивовары» с трудом одолели команду «Воронежского механического завода» 6:5. Заводская дружина финишировала на шестом месте с шестью очками в активе.

«Русский Аппетит» уступил команде «АТОС» - 5:6 и тем не менее по дополнительным показателям занял четвертое место. А «Атос» по тем же причинам оказался на седьмом месте, хотя в активе этого коллектива те же шесть очков, что и у мехзавода.

Пятое место с десятью очками в активе занял «Росавтодор», победивший «Автомир» - 17:11. У проигравших Александр Колесников забил 5 мячей, Андрей Мамаев - 3, а у победителей Артемий Болгов записал на свой счет 11 (!) голов. «Автомир» в итоге занял последнее восьмое место лишь с одним набранным очком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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