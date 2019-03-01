В Воронежской области поставят новые комплексы, вычисляющие скорость автомобилей на участке

СЕГОДНЯ 06:19 2019-03-01T06:19:00+03:00

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К 2020 году в Воронежской области должно увеличиться число комплексов видеофиксации, измеряющих скорость автомобилей на определенном участке. Ранее такие камеры стояли в Рогачевке Новоусманского района (теперь их перенесли на другой участок трассы М-4 «Дон»).

Многие говорят, что такие комплексы вычисляют среднюю скорость. С точки зрения ГИБДД это не совсем верно. Принцип работы объяснил Алексей Рыжков, начальник отдела эксплуатации средств фото-видеофиксации Центра видеофиксации:

- Измеряются две моментальные скорости: на входе и на выходе с участка. Вычисляется не средняя величина между двумя этими показателями, а скорость, которая потребуется на прохождение участка за определенное время. По тому же принципу работают и обычные приборы, только длина участка несоизмеримо меньше.

Кстати, уже в 2019 году в области появятся тринадцать новых камер: пять стационарных, пять передвижных и три мобильных.

ИСТОЧНИК KP.RU