2019-02-28T12:30:36+03:00
Спорт

Из воронежского «Бурана» ушли три игрока

Руководители «ураганных» обещают масштабную перезагрузку команды
Юрий КОЗЛОВ
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В ХК «Буран» решили расторгнуть контракты с вратарем Александром Хомутовым, защитником Леонидом Беленьким и нападающим Русланом Хасаншиным. О причинах этого рассказал менеджер по спортивным операциям клуба Михаил Бирюков:

- Мы просили просто выйти и достойно провести эту домашнюю серию. Да, она в турнирном плане не играла для нас никакой роли, но мы понимали, что на каждой игре будет почти полный стадион наших болельщиков, которых мы ценим, любим и уважаем, и мы просто не имели права опозориться. Просили, поднимали народ «из окопов», но они или не услышали, или не захотели услышать. Никому и никогда, сколько я работаю в хоккее, не позволялось наплевательски относиться к своим болельщикам, руководству и тренерскому штабу. Поэтому мы должны были реагировать на такое отношение со стороны команды. Некоторые игроки просто решили, что им всё дозволено, но это не так. И после матча с ЦСК ВВС мы уже не увидели смысла нахождения нескольких хоккеистов в нашей команде, хотя перед домашней серией мы предлагали им новые контракты. Также скажу, что в это межсезонье нас ждут большие перемены, и работа по построению новой команды уже началась. «Буран» ждет перезагрузка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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