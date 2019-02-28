2019-02-28T12:48:57+03:00
Общество

В Воронеже на площади Ленина откроют музей советской эпохи

Экспозиция разместится в дома №9
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото Вислов Иванфото Вислов ИванФото: из архива «КП»
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В Воронеже появится музей советской эпохи. Его создание возьмет на себя Центр военно-патриотического воспитания «Диорама». Под экспозицию выделяют помещения в дома №9 на площади Ленина, находящиеся в муниципальной собственности.

Решение о передаче пустующего ныне помещения под «советскую» экспозицию приняли депутаты Воронежской гордумы на заседании 27 февраля.

Создание подобного музея востребовано возрастающим интересом воронежцев к советском прошлому, его культуре и быту, считают авторы идеи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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