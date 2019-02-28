В Воронеже на площади Ленина откроют музей советской эпохи
Экспозиция разместится в дома №9
фото Вислов ИванФото: из архива «КП»
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В Воронеже появится музей советской эпохи. Его создание возьмет на себя Центр военно-патриотического воспитания «Диорама». Под экспозицию выделяют помещения в дома №9 на площади Ленина, находящиеся в муниципальной собственности.
Решение о передаче пустующего ныне помещения под «советскую» экспозицию приняли депутаты Воронежской гордумы на заседании 27 февраля.
Создание подобного музея востребовано возрастающим интересом воронежцев к советском прошлому, его культуре и быту, считают авторы идеи.
ИСТОЧНИК KP.RU