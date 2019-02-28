В тушении лесных пожаров в Воронежской области примут участие добровольцы и коммунальщики

СЕГОДНЯ 12:14 2019-02-28T12:14:05+03:00

Соглашения будут действовать в пожароопасный период Фото: из архива «КП»

При необходимости дополнительно будут привлекать больше 130 организаций

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Воронежский лесопожарный центр заключил 133 соглашения о привлечении помощи с организациями, включенными в сводный план тушения лесных пожаров Воронежской области. Они будут помогать при ликвидации возгораний в лесах в пожароопасный период 2019 года.

- Это добровольные пожарные команды, функционирующие во многих населенных пунктах, комбинаты благоустройства, пожарные подразделения Новохоперского и Воронежского заповедников и другие предприятия и службы, располагающие средствами пожаротушения и необходимой техникой, - рассказали в управлении лесного хозяйства области.

В подписанных документах определен порядок сбора и прибытия сил и средств этих организаций к местам возгораний в случае необходимости дополнительной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU