Ночью в Воронеже горела расселенная двухэтажка на Урицкого

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-28T11:24:20+03:00

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Ночной переполох в Коминтерновском районе случился в 04.19 в четверг 28 февраля. Жители сообщили о пожаре в бесхозном двухэтажном расселенном доме на улице Урицкого. Огонь полыхал на площади в 800 квадратных метров.

- Пожар ликвидировали в 05.5, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - По оперативной информации пострадавших нет. На месте пожара работали: два отделения ПСЧ-6, два отделения ПСЧ-1, два отделения ПСЧ-2.

В тушении принимали участие 17 человек и шесть единиц техники. Причину пожара выясняют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU