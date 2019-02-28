В Воронеже ищут 15-летнего подростка, пропавшего 27 февраля

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-28T10:53:01+03:00

Дмитрий Соколов раньше никогда не пропадал из дома

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Воронежские поисковики объявили сбор добровольцев для поисков 15-летнего Дмитрия Соколова, который пропал 27 февраля. Сообщается, что подросток ушел из школы после занятий, но до дома, расположенного на улице Владимира Невского, так и не дошел. Раньше молодой человек никогда не исчезал.

Приметы Дмитрия: рост 176, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-голубые.

Был одет в темно-серую куртку, черные брюки, шапка и ботинки.

При себе имел защитного цвета ученический рюкзак и черную сумку для сменки.

Всех, кто хочет помочь в поисках ребенка, или знает о его месте нахождения, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU