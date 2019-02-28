В Воронеже ищут 15-летнего подростка, пропавшего 27 февраля
Воронежские поисковики объявили сбор добровольцев для поисков 15-летнего Дмитрия Соколова, который пропал 27 февраля. Сообщается, что подросток ушел из школы после занятий, но до дома, расположенного на улице Владимира Невского, так и не дошел. Раньше молодой человек никогда не исчезал.
Приметы Дмитрия: рост 176, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серо-голубые.
Был одет в темно-серую куртку, черные брюки, шапка и ботинки.
При себе имел защитного цвета ученический рюкзак и черную сумку для сменки.
Всех, кто хочет помочь в поисках ребенка, или знает о его месте нахождения, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU