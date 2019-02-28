2019-02-28T10:39:35+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ интегрировал конструктор документов FreshDoc в Интернет-банк для бизнеса

Банк УРАЛСИБ интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор документов FreshDoc
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Новый сервис позволяет клиентам Банка – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – создавать документы на основе выбранных клиентом условий.

За счет интеграции сервиса в Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» конструктор сам формирует необходимый пакет документов на основе данных, ранее предоставленных клиентом в Банк. Все необходимые приложения к документам создаются автоматически. В результате, сроки подготовки документов сокращаются до 3-5 минут.

Конструктор документов FreshDoc доступен в двух тарифах: «Основной», куда входят базовые услуги, и «Профессионал» с расширенными функциями. В обоих вариантах конструктор позволяет формировать более 1400 различных типов документов для бизнеса и персональных нужд. Все документы соответствуют российскому законодательству и содержат ссылки на нормативно-правовую базу. При этом, если потребуется окончательная настройка документа, профессиональные юристы окажут бесплатную помощь.

В ближайших планах интеграция в Интернет-банк УРАЛСИБ таких сервисов, как онлайн-бухгалтерия, онлайн-консультации юристов, тестирование и оценка персонала и многое другое.

В начале февраля 2019 года Банк УРАЛСИБ уже интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE от компании «Евабета», который позволяет юрлицам и ИП получить развернутый сравнительный анализ собственного бизнеса по структуре и финансовым показателям с наиболее успешными представителями по своему направлению деятельности в конкретном регионе.

Обновленный Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» был запущен в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2018 года. Новый интернет-банк для бизнеса занял 8 место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность и 10 место в рейтинге для торгово-сервисных предприятий, согласно исследованию Business Internet Banking Rank – 2018, представленному агентством Markswebb.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже ищут 15-летнего подростка, пропавшего 27 февраля
Воронежские бани сняли с продажи
Летом закроют проезд через Воронежское водохранилище по плотине
В Воронеже два ребенка заболели корью
Воронежцы могут попробовать себя в роли экскурсоводов
На прощание зима приготовила воронежцам снегопад и ветер
В Воронеже водитель автобуса катал пассажиров с открытой дверью
Воронежские «альпинисты» устроили игру в «крестики-нолики» на пирамиде
Михаил Бычков о будущем воронежского ТОБа: «Если бы я был волшебником, то половину отреставрировал, а вторую превратил в современный комплекс»
Бывший начальник «Воронежтеплосети» не отвертелся от штрафа в четверть миллиона
В Воронеже с 1 марта продлят маршруты двух автобусов
В Воронеже два застройщика согласились брать деньги дольщиков только после сдачи дома
Военные следователи проверят, виноваты ли командиры в смерти солдата под Воронежем
В Воронежской области директор школы, во дворе которой погибла 8-летняя девочка, отделалась условным сроком
Владельца бывшего дилера «Фольксвагена» в Воронеже не отпустили из СИЗО
В Воронежской области пьяного водителя посадили на полгода
На левом берегу Воронежа обустроят новый сквер
В аварии в центре Воронежа пострадала пассажирка маршрутки
"Терем-квартет" сыграет воронежцам классику
В Воронеже на Московском проспекте появится новая поликлиника