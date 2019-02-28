Воронежские бани сняли с продажи

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-28T10:16:52+03:00

Чиновники решили, что аренда двух помещений в перспективе принесет больше прибыли

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ПО «Банно-прачечное хозяйство «Чайка» продавать не будут. Такое решение приняли депутаты Воронежской гордумы.

Идея продажи городского предприятия витает в воздухе с 2017 года. Тогда мэрия объявила торги, но покупателей, готовых выложить за две бани, расположенные на улицах 25 Января и Димитрова, больше шести миллионов, так и не нашлось.

В декабре куратор банно-прачечного хозяйства предложил сдавать помещения в аренду и таким образом получать с них ежегодную прибыль не менее 1,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU