Летом закроют проезд через Воронежское водохранилище по плотине

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-28T09:51:18+03:00

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В предстоящий летний сезон проезд по дороге, ведущей через плотину Воронежского водохранилища, будет закрыт. Асфальт здесь сильно изношен, на нем образовалось множество ям. В связи с этим мэрия приняла решение провести капитальный ремонт покрытия, укрепят несущие балки и приведут в порядок подъездные пути. В мэрии признали, что с момента своей постройки в 1975 году переправа морально и физически устарела и не справляется с возросшими транспортными нагрузками.

Выделяемые на работы средства составят около ста миллионов рублей. Ширина дороги после ремонта останется прежней – две полосы и 75 сантиметров тротуара.

ИСТОЧНИК KP.RU