В Воронеже два ребенка заболели корью

СЕГОДНЯ 09:17 2019-02-28T09:17:14+03:00

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По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Воронеже два ребенка из одной семьи заболели корью. Дети не были привиты, и один из них привез заболевание из-за пределов нашего региона.

Ежегодно в области регистрируют несколько случаев этого заболевания, большинство из них – провозные. Причиной того, что эта ранее почти не встречающаяся болезнь, снова заявила о себе – отказ родителей прививать своих детей.

Корь также распространена на территории соседних государств, откуда возбудитель зачастую и попадает к нам вместе с заразившимися туристами.

ИСТОЧНИК KP.RU