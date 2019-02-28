В Воронеже два ребенка заболели корью
Инфекцию привезли из-за пределов нашей области
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По данным управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Воронеже два ребенка из одной семьи заболели корью. Дети не были привиты, и один из них привез заболевание из-за пределов нашего региона.
Ежегодно в области регистрируют несколько случаев этого заболевания, большинство из них – провозные. Причиной того, что эта ранее почти не встречающаяся болезнь, снова заявила о себе – отказ родителей прививать своих детей.
Корь также распространена на территории соседних государств, откуда возбудитель зачастую и попадает к нам вместе с заразившимися туристами.
ИСТОЧНИК KP.RU