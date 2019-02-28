Михаил Бычков о будущем воронежского ТОБа: «Если бы я был волшебником, то половину отреставрировал, а вторую превратил в современный комплекс»

СЕГОДНЯ 01:14 2019-02-28T01:14:53+03:00

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В начале февраля новость о том, что в Воронеже общественный совет при областном департаменте культуры рекомендовал снести театр оперы и балета на площади Ленина и построить на его месте новое здание «с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части», многих повергла в шок. Как так? Подробно эту ситуацию мы уже разбирали.

Однако на днях гостем радио «Комсомольская правда» стал Михаил Бычков, основатель и художественный руководитель воронежского Камерного театра. Михаил Владимирович также входит в общественный совет. Мы решили узнать у нашего гостя, что именно спрашивали у участников совета.

- Заседание было посвящено только вопросу: «Если строить театр, то где? На старом месте? Или на новом?» Так был поставлен вопрос, - отметил наш собеседник.

- А если поставить вопрос по другому: «Сносить его или не стосить?» Как бы вы ответили на него?

- Я знаю возможности театра, как абсолютно обветшавшего, уже рассыпающегося и совершенно не соответствующего современным требованиям здания. Но в то же время я не знаю, какой фундамент у этого театра, в каком состоянии несущие конструкции. Выводы могут сделать только профессионалы. Это важнейший вопрос, который заслуживает серьезной общественной дискуссии, - сказал Михаил Бычков. - Да, у меня есть свое мнение. С одной стороны понимаю, что театр оперы и балета - это не здание, о котором сейчас большинство печется. Это театр, в котором должно происходить искусство. Должны быть соблюдены сложнейшие условия: особая машинерия, акустика, проекционные возможности и так далее. Ничего этого нет.

Платоновский фестиваль привозит в программу все, что угодно, кроме опер. Потому что у нас нет площадки, на которую можно привезти оперный спектакль. Будут вырастать поколения людей, которые никогда не узнают, что такое настоящее искусство оперы.

Здание - это другой разговор. Мне тоже нравятся люстры, колонны, да весь этот стиль. Если бы я был волшебником, то оставил половину театра как есть, только отреставрировал бы все эти элементы, а все, что находится за порталом сцены превратил бы в современный насыщенный правильным оборудованием театральный комплекс. Это позволило бы проводить любые спектакли. Ведь нужно, чтобы люди работали в нормальных условиях.

Сложность этого вопроса такова, что его нужно обсуждать не под влиянием какого-то шума в прессе, а серьезно и компетентно. Общество должно довериться профессионалам, но и потребовать, чтобы эти профессионалы хорошо сделали свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU