2019-02-28T08:20:01+03:00
Общество

На прощание зима приготовила воронежцам снегопад и ветер

В последний день февраля в область придет «ныряющий» циклон
Елена ФЕДЯШЕВА
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Зима не даром злится...Зима не даром злится...Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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Под занавес зима приготовила воронежцам очередное испытание погодой. Царящая уже несколько дней в регионе оттепель 28 февраля дополнится обильными осадками и сильным порывистым ветром. Так проявит себя «ныряющий» циклон с Северной Атлантики. Он будет определять ненастную погоду со снегопадом, метелью и нулевой температурой до конца рабочей недели. Порывы ветра достигнут 12 – 17 метров в секунду. Возможно налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Будьте осторожны и внимательны!

После прохождения циклона, в его тыловой части, в выходные резко похолодает – до минус 5 днем и минус 13 ночью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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