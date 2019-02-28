Воронежцы могут попробовать себя в роли экскурсоводов

СЕГОДНЯ 08:46 2019-02-28T08:46:25+03:00

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Накануне открытия экскурсионного сезона музей-заповедник «Дивногорье» приглашает всех желающих попробовать себя в роли экскурсовода с возможностью последующего участия в экскурсиях по музею.

- Для роли гида не требуется ученая степень или квалификация инструктора-проводника, - рассказали организаторы. - Зато пригодятся широкий кругозор, активный настрой и готовность провести время вдали от города в окружении природы и интересных людей. Остальному научим!

Программа предусматривает шесть открытых лекций вместе с сотрудниками музея-заповедника, на которых слушатели рассмотрят правовые основы музейной деятельности и работы экскурсовода, формы работы с группой и решения нестандартных ситуаций, подходы к разным категориям посетителей, а также узнают, как «оживить» сухой текст и превратить его в интересные сведения.

Желающие поучаствовать в программе обучения экскурсоводов должны направить письмо с темой «школа экскурсовода» на почту divexcurs@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU