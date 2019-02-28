Воронежские «альпинисты» устроили игру в «крестики-нолики» на пирамиде

СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-28T06:01:34+03:00

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В Воронеже неизвестные «альпинисты» устроили масштабную игру в «крестики-нолики» прямо на пирамиде, расположенной на пересечении Московского проспекта и улицы Хользунова, рядом с Памятником Славы. Фотографию местные жители опубликовали в соцсети.

Сложно представить, как воронежцам удалось забраться на такую высоту и при этом устроить там игру. Правда, завершить раунд хулиганы не смогли, поэтому победитель этого захватывающего своей масштабностью поединка тоже остался неизвестным.

Снимок разлетелся по соцсетям. Теперь горожане спорят о том, является ли поведение хулиганов неуважением к монументу. Кто-то посчитал поступок вандализмом, остальные же не увидели в нем ничего предосудительного.

- А неуважение к чему? Это же не памятник, не мемориал... По факту - это пирамида, стоящая посреди дороги, на которой написано «Город воинской славы». Другой вопрос если бы они что-то сломали и испортили городское имущество, - написала в комментариях к посту в популярной группе в соцсети местная жительница.

А как считаете вы?

ИСТОЧНИК KP.RU