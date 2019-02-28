В Воронеже водитель автобуса катал пассажиров с открытой дверью
Экстрим в воронежских автобусах.Автор: Алексей Алексеев.
Воронежцы пожаловались на экстремальные условия, в которых им пришлось оказаться во время поездки на маршруте №69Т. Водитель автобуса решил прокатить пассажиров с открытой дверью. Видеозапись инцидента горожане опубликовали в популярной группе в соцсети в среду, 27 февраля.
- Едем с ветерком, - подписал ролик автор.
В комментариях воронежцы разделились на два лагеря. Одни посчитали, что горожане попросту не сказали водителю об открытой двери. Другие же отметили, что много раз бывали в ситуации, когда маршрутчик не реагировал на просьбы пассажиров.
Были и те, кто отнесся к происходящему с юмором.
- Весна через пару дней, тепло, лепота. Водитель заботится, чтобы вы дышали свежим воздухом вместе с натуральным кондиционированием, - пошутил воронежец.
Еще одним плюсом, который отметили позитивные местные жители, оказалась возможность выйти из автобуса на ходу.
А на чьей стороне вы?
Экстрим в воронежских автобусах.Автор: Алексей Алексеев.
ИСТОЧНИК KP.RU