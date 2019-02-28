В Воронеже водитель автобуса катал пассажиров с открытой дверью

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-28T07:01:20+03:00

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Воронежцы пожаловались на экстремальные условия, в которых им пришлось оказаться во время поездки на маршруте №69Т. Водитель автобуса решил прокатить пассажиров с открытой дверью. Видеозапись инцидента горожане опубликовали в популярной группе в соцсети в среду, 27 февраля.

- Едем с ветерком, - подписал ролик автор.

В комментариях воронежцы разделились на два лагеря. Одни посчитали, что горожане попросту не сказали водителю об открытой двери. Другие же отметили, что много раз бывали в ситуации, когда маршрутчик не реагировал на просьбы пассажиров.

Были и те, кто отнесся к происходящему с юмором.

- Весна через пару дней, тепло, лепота. Водитель заботится, чтобы вы дышали свежим воздухом вместе с натуральным кондиционированием, - пошутил воронежец.

Еще одним плюсом, который отметили позитивные местные жители, оказалась возможность выйти из автобуса на ходу.

А на чьей стороне вы?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/694472" frameborder="0"></iframe> Экстрим в воронежских автобусах.Автор: Алексей Алексеев.

ИСТОЧНИК KP.RU