2019-02-28T07:01:20+03:00
Общество

В Воронеже водитель автобуса катал пассажиров с открытой дверью

Экстремальное путешествие «организовали» на маршруте 69Т
Юлия ДИДЕНКО
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Экстрим в воронежских автобусах.Автор: Алексей Алексеев.

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Воронежцы пожаловались на экстремальные условия, в которых им пришлось оказаться во время поездки на маршруте №69Т. Водитель автобуса решил прокатить пассажиров с открытой дверью. Видеозапись инцидента горожане опубликовали в популярной группе в соцсети в среду, 27 февраля.

- Едем с ветерком, - подписал ролик автор.

В комментариях воронежцы разделились на два лагеря. Одни посчитали, что горожане попросту не сказали водителю об открытой двери. Другие же отметили, что много раз бывали в ситуации, когда маршрутчик не реагировал на просьбы пассажиров.

Были и те, кто отнесся к происходящему с юмором.

- Весна через пару дней, тепло, лепота. Водитель заботится, чтобы вы дышали свежим воздухом вместе с натуральным кондиционированием, - пошутил воронежец.

Еще одним плюсом, который отметили позитивные местные жители, оказалась возможность выйти из автобуса на ходу.

А на чьей стороне вы?

Экстрим в воронежских автобусах.Автор: Алексей Алексеев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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